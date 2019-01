Elezioni Associazione Italiana Cuochi: Alessandro Dentone segretario provinciale

Genova - L'Associazione cuochi di Genova e Tigullio è una realtà. L'assemblea costitutiva si è svolta presso l'istituto alberghiero Marco Polo di Genova alla presenza di un folto gruppo di chef e di allievi, tutti accomunati dall'identica giacca bianca , segno distintivo della categoria.



Segretario provinciale è stato eletto all'unanimità Alessandro Dentone, segretario invece, sarà Angelo Matassa. Alla presenza del Presidente nazionale Rocco Pozzulo e del vice segretario nazionale Roberto Rosati, sono stati eletti il consiglio direttivo e gli altri organi di controllo. Per quanto riguarda il consiglio direttivo sono stati eletti: Marco Visciola, Ivano Ricchebono, Emanuele Revello, Simone Vesuviano, Matteo Costa e Giuseppe Zizzi.



Il neo segretario provinciale Alessandro Dentone ha dichiarato "Non ho mai detto 'ciao Milano' , ogni turista è prezioso come il sale per noi cuochi. Vorrei non sentire più battute, spesso fondate, sull'accoglienza acida ligure, i pochi, poco accoglienti non devono inficiare il lavoro di chi ci mette passione, gentilezza e professionalità.



La nuova nostra associazione si promette di dare forza e credibilità alla parola "fare" per il nostro territorio e le nostre attività, la "cucina" genovese non è in regressione ma in crescita.

Non si molla mai."