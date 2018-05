Genova - Un'operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Genova ha permesso l'arresto di una banda specializzata in furti in istituti bancari. Le immagini dei componenti del gruppo all'opera riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano infatti tutti i ruoli che avevano i membri della gang.



Le persone tratte in arresto sono in totale otto rumeni tutti tra i 30 e i 40 anni. Queste persone hanno agito nella zona di Moneglia, Massa (Toscana) e nelle zone centrali di Genova. In totale sono circa una decina gli episodi su cui i carabinieri hanno investigato.



In alcuni casi, per sbrigare più rapidamente i furti, i ladri sono usciti dal punto di servizio bancario direttamente con la cassaforte roller cash, come dimostra l'immagine dei carabinieri.