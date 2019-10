Era ricercato per abusi su minore in Francia: Carabinieri di fingono turisti e lo arrestano a Sestri Levante

Genova - Si sono finti turisti e cosi’ hanno arrestato un 54enne ricercato per un mandato di cattura europeo che aveva trovato lavoro come receptionist in un albergo di Sestri Levante (Genova). A condurre l’operazione sono stati i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri.



L'arresto - Patrick Thierry Anastasi - di Rizziconi ma da anni domiciliato in Francia - era ricercato dal settembre scorso dalle autorita’ francesi perche’ accusato di evasione, violenza sessuale su una minore di 15 anni ed aggressione, per fatti commessi a Bruay La Buissiere dal 31 maggio 2014 al 30 maggio 2016.

Le indagini, condotte in collaborazione con la Divisione S.I.Re.N.E. del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia ed in stretto raccordo con l’Enfast Team francese, hanno portato i carabinieri ad individuare l’uomo nell’albergo dove, dal gennaio scorso, ignaro dell’esistenza di un provvedimento di cattura a suo carico, aveva iniziato a lavorare.