Eroi `di tutti i giorni` da tutta Italia: cinque giorni di coraggio senza fine

Genova - Cinque giorni di lavoro ininterrotto, in silenzio, con un solo e unico obiettivo: salvare più vite possibile. I Vigili del fuoco, affiancati dalla Protezione Civile e dalle forze delle ordine, non hanno smesso di lavorare neppure un istante da quando - poco dopo le 11.40 di quel tragico martedì 14 agosto - le macerie di ponte Morandi si sono rovesciate sul letto del Polcevera, portando con sé ben 43 vite umane.

Ma il loro lavoro non è finito. Benché anche il corpo dell'ultimo dei dispersi sia stato trovato ieri poco dopo la celebrazione dei funerali di Stato, infatti, i Vigili del fuoco proseguono nell'ispezione dell'area «per escludere l'eventuale presenza di persone non segnalate come disperse».





#Genova #19ago, crollo del ponte Morandi: terminate nella notte le operazioni di recupero dei corpi senza vita degli ultimi tre dispersi. I #vigilidelfuoco proseguono nell’ispezione dell’area per escludere l’eventuale presenza di persone non segnalate come disperse — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 agosto 2018

Eroi di tutti i giorni, silenziosi, che non temono la fatica, giustamente ringraziati dalle istituzioni e dai cittadini per il servizio svolto. E - anche se un semplice "grazie" probabilmente non basta - ai ringraziamenti si unisce anche tutta la redazione di Genova Post.