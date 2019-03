Esami gratis al San Martino, Viale: «C´è il recupero di 95 mila Euro»

Il punto dell'assessore alla sanità Sonia Viale in consiglio regionale

Genova - «Per le analisi mediche gratuite a amici e parenti effettuate all'ospedale San Martino di Genova che ha portato la Procura a indagare 2.300 persone, rispetto a un valore complessivo di potenziale recupero di 121 mila euro stimato dal primo gennaio 2015 al settembre 2016, il policlinico ha già recuperato 95 mila euro, l'80% del totale»: lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale in Consiglio regionale facendo il punto sulla vicenda.



Importi - «Sono stati esclusi recuperi per importi pari o inferiori a 5 euro, cifra inferiore al costo delle procedure di rimborso, su come procedere rispetto a tali importi l'ospedale ha chiesto indicazioni alla Corte dei Conti ha proseguito - Come contromisura la Regione Liguria e Alisa stanno predisponendo l'attivazione di una piattaforma informativa unica regionale per le analisi di laboratorio. Alisa ha attivato una commissione di esperti per audit con i lavoratori della sanità sull'organizzazione delle strutture», ha concluso Viale.