Esce per un permesso premio ma non fa ritorno in carcere: ricercato 34enne

Genova - Era uscito per un permesso premio di 8 ore il 34enne italiano che dalle 17 di ieri - non avendo mai fatto ritorno in carcere - è stato dichiarato evaso.



L’evasione - L’uomo - un tossicodipendente con svariate rapine alle spalle - è stato dichiarato evaso dopo che alle 17 non è tornato in carcere: a dare l’annuncio è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia penitenziaria, che sottolinea anche come - visti i fatti - non si possa neppure escludere che sia proprio il 34enne ad aver rapinato ieri sera una farmacia nei vicoli.

L’uomo dovrebbe scontare la propria condanna fino al 2020.