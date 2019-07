Esplosione a Isolabuona, a fuoco autolavaggio per cisterne: A7 chiusa tra Busalla e Ronco Scrivia

Genova - A fuoco un’autocisterna di un autolavaggio per tir: è successo in una fabbrica vicino all’A7, a Isolabuona. A preoccupare è il fumo uscito dalla struttura anche se al momento non si registrano feriti o intossicati.



Viabilità - Il tratto sulla A7 tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Serravalle è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i Vigili del Fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. «Chi è in viaggio verso Milano deve uscire a Busalla dove si registrano 7 km di coda ed è possibile rientrare a Ronco Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria - ha spiegato in una nota Autostrade per l'Italia - In alternativa a chi da Genova viaggia verso Milano si consiglia di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce e riprendere la A7 utilizzando la Diramazione per Novi Ligure o la A21 Torino-Brescia». Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco.