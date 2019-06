Esplosione, ecco i dettagli per il 28 giugno: gli evacuati salgono a 3500 e chiude via 30 Giugno

Genova - Diversamente da quanto preannunciato, coloro che il prossimo 28 giugno verranno temporaneamente evacuati dalle proprie abitazioni per l'esplosione delle pile 10 e 11 del Morandi potrebbero sfiorare le 3500 persone. Per quanto riguarda la viabilità, il Comune conferma la chiusura - oltre a via Fillak - del tratto di A7 sovrastante la zona dell'esplosione e di via 30 Giugno (fino a questo momento rimasta in dubbio), mentre rimarrà aperto corso Perrone.



L'evacuazione - Pare, infatti, che attraverso le interviste porta a porta la Protezione Civile abbia scoperto di doversi occupare di un 15-20% di persone in più rispetto alle 2900 già preventivate. Visto questa crescita dei numeri, le operazioni dovranno partire alle 6, orario in cui i bus di Amt andranno a recuperare le persone dai due lati del Ponte per trasferirle, poi, nelle strutture a cui saranno affidate (informazione riportata su un cartellino di riconoscimento con numero identificativo e struttura di destinazione, consegnato ai residenti della zona tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno). Le strutture messe a disposizione saranno la scuola di Borzoli, il Paladiamante, il Lago Figoi, la chiesa di San Bartolomeo della Certosa e quella del Gesù lato monte, mentre lato mare saranno disponibili il Palafiumara, l’istituto Don Bosco, al centro civico Buranello e Music for Peace.



Informazioni collaterali - Gli anziani, i disabili e le persone che non possono essere sfollate in una struttura il Comune ha affittato 200 stanze in alberghi cittadini già a partire dalla notte del 27 giugno. Per quanto riguarda i parcheggi, il Comune metterà a disposizione di chiunque dovesse spostare la propria auto il parcheggio da 500 posti del Palafiumara - contrariamente a quanto riportato inizialmente, quando si era parlato solo di un'area nei pressi dell'Ikea - luogo in cui verranno successivamente recuperati dai bus Amt e trasferiti nelle strutture di riferimento. Per quel che concerne i pasti, infine, le persone potranno decidere se usufruire di quelli offerti dalle strutture di destinazione o se spostarsi in una serie di ristoranti convenzionati nei municipi interessati.