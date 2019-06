Genova - La demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 dovrà tardare di qualche minuto a causa della presenza di due persone rimaste in casa nonostante le operazioni di evacuazione messe in atto tra ieri e questa mattina.



Sfollati - Secondo quanto trapela soltanto due persone, di nazionalità straniera erano rimaste in casa ma soltanto perchè non sapevano dell'evacuazione: avvisate poi sarebbero uscite in modo autonomo. Invece pare che non ci sia stato nessun anziano barricato in casa: i vigili del fuoco hanno sfondato il portone ma all'interno non era presente nessuno.



Presenti - Intanto una folla di persone si è radunata sopra l'edificio della Decathlon e degli esercizi limitrofi per assistere all'esplosione.



