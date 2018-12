Gli è mancato un solo numero per centrare il jackpot

Genova - 34 mila euro sono stati vinti in una tabaccheria di via Ferragiano a Genova, grazie ad una cinquina vincente (mancava solo un numero per centrare il jackpot). Il jackpot ha ora raggiunto i 74,3 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il decimo nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia.