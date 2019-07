Evade dai domiciliari per andare dal fratello, ma lo trovano i Carabinieri: 37enne finisce a Marassi

Genova - Teoricamente avrebbe dovuto essere ai domiciliari, in pratica non si è fatto problemi a recarsi a casa del fratello. Peccato per lui che nella giornata di sabato i Carabinieri - non avendolo trovato - abbiano dato vita a una serie di ricerche che, alla fine, gli sono costate un arresto per evasione.



L'arresto - Il protagonista di questa storia è un pregiudicato genovese di 37 anni, finito ai domiciliari presso una comunità nel ponente per una rapina. Alla fine delle ricerche, l'uomo è stato infine ritrovato in casa del fratello: a quel punto, però, i Carabinieri lo hanno scortato direttamente fino al carcere di Marassi.