Evitare il black out e garantire i lavoratori: si prepara lo shutdown

Genova - Al Ministero dello Sviluppo Economico si è svolto il primo tavolo di confronto per programmare le attività necessarie per garantire al Paese l'uscita dalla produzione di energia elettrica da carbone. All'incontro, presieduto dal Sottosegretario Davide Crippa, con la partecipazione dei tecnici del MiSE, hanno preso parte il Ministero dell'Ambiente, Terna e i gestori degli impianti.

Nel corso del tavolo, Terna ha illustrato le attività necessarie ad assicurare la chiusura delle centrali a carbone prevista nel 2025, garantendo al contempo la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. È stato quindi deciso di programmare già dalle prossime settimane degli incontri specifici per entrare nel merito delle peculiarità dei territori dove sono presenti le centrali a carbone.



Il Sottosegretario Crippa ha espresso soddisfazione per questo primo incontro e ha assicurato ai gestori degli impianti il massimo supporto da parte del Governo nel processo di chiusura, garantendo così il rispetto delle normative europee. Inoltre, è stata data grande attenzione alla questione occupazionale e, a tal riguardo, è stato convocato un tavolo con i sindacati il prossimo 17 giugno.



Per arrivare a questo incontro con uno scenario chiaro delle necessità e delle possibili soluzioni è già prevista una nuova data per il tavolo tecnico normativo finalizzato proprio ad inquadrare la questione e le relative intese.