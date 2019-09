Genova - I lavoratori dell'ex Ilva che questa mattina sono scesi in piazza per chiedere la convocazione di un tavolo per il rinnovo del contratto di pubblica utilità - in scadenza il prossimo 30 settembre - alle 11.40 sono entrati in Consiglio regionale, affermando che sarebbero pronti anche a dormire lì in via Fieschi finché non arriveranno notizie da Roma.



Lo stesso Governatore Toti auspica che in giornata arrivi la convocazione, ma per il momento ancora nulla.