Ex Mercato di corso Sardegna, arriva l´accordo per riqualificare l´area: commercio, aree verdi e molto altro

Genova - Ora è ufficiale: questa mattina è stato finalmente firmato l'accordo di programma per la riqualificazione dell'ex mercato di Corso Sardegna. In questo modo sarà possibile mettere in atto la tanto chiacchierata rigenerazione commerciale della storica struttura genovese.



Il mercato - Sorto nel lontano 1926 e abbandonata dal 2009, grazie alla firma dell'accordo di programma questa quasi centenaria struttura potrà finalmente tornare ai suoi antichi fasti: la riqualificazione commerciale delle aree presenti al suo interno, infatti, da questo momento in poi verrà gestita da Regione Liguria e dal Comune di Genova, le quali hanno già sancito come all'interno del mercato dovrebbero sorgere un centro commerciale di medie dimensioni, svariati esercizi di vicinato e altri adibiti somministrazione di alimenti e bevande.



I lavori - Stando al cronoprogramma, i lavori di riqualificazione dovrebbero partire già il prossimo gennaio 2020, quando verranno messe in atto le prime demolizioni: il bando per individuare il concessionario che si occuperà delle diverse fasi (progettazione, rifacimento e gestione della struttura), invece, risulta al momento in via di pubblicazione. «Il nostro obiettivo» spiega il Governatore della Liguria Giovanni Toti «è quello di creare le condizioni favorevoli all'insediamento di imprese capaci di contribuire alla rivitalizzazione urbana e commerciale di una parte importante della città troppo a lungo dimenticata e, con lei, di tutta la città, puntando sul recupero dello straordinario patrimonio urbano di Genova e sul sostegno alla sua crescente vocazione turistica». E infatti «non sarà solo un'area commerciale» conclude il Sindaco di Genova Marco Bucci, «ma soprattutto uno spazio verde con ampi settori dedicati alla vita del quartiere».