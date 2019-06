Ex-Morandi, dopo la demolizione prosegue l´inchiesta: saranno scelti lunedì i detriti per le indagini

Genova - La demolizione delle pile 10 e 11 del vecchio Morandi ieri è andata anche meglio del previsto, ma i lavori non si fermano certo qui: proprio lunedì infatti - mentre i nuovi impalcati arriveranno al cantiere di ricostruzione - i periti del giudice per le indagini preliminari e i consulenti della procura e dei 71 indagati lunedì si recheranno presso le nuove macerie del viadotto per effettuare un sopralluogo.



Le indagini - In quel frangente, starà ai tecnici scegliere quali detriti - in precedenza colorati (come evidente da alcune foto scattate durante l'ultima visita dei giornalisti al cantiere di demolizione) per poter successivamente distinguere quali fossero e dove fossero collocati una volta cadute le pile - potranno essere utilizzati durante le indagini e per l'incidente probatorio relativo alle cause che lo scorso 14 agosto 2018 hanno determinato il crollo della pila 9. A tal proposito, si segnala che probabilmente l'attenzione degli investigatori si concentrerà maggiormente sui resti della pila 10: quest'ultima, infatti, era la cosiddetta "gemella" della pila 9, e come lei - prima che il crollo rendesse impossibile qualsiasi tentativo di ripristino - avrebbe dovuto essere rinforza nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione della struttura. La pila 11, invece (come evidente sempre in alcune fotografie), era a suo tempo già stata sottoposta a lavori di rinforzo della struttura.

Sempre lunedì, inoltre, potrebbero essere diffuse le immagini delle telecamere dell'azienda Ferrometal (sita vicino all'ex Morandi), le quali potrebbero rappresentare una prova decisiva nell'ambito dell'inchiesta relativa al crollo della pila 9.