Ex-Rinascente, i locali potrebbero tornare a riempirsi

Genova - La notizia che i locali della ex-Rinascente possano tornare operativi è ormai di dominio pubblico: pare, infatti, che la società tedesca DM - la quale si occupa di prodotti per l'igiene, per il make up e per la casa - starebbe cercando spazi per aprire almeno tre punti vendita in città. Tra questi, il locale principale dovrà avere una superficie tra gli 800 e i 1000 metri quadri, gli altri due si aggireranno tra i 300 e i 500 e saranno anch'essi in centro: proprio in questo frangente pare si siano palesati nella mente di tutti i locali - chiusi ormai da fine novembre 2018 - della ex-Rinascente.

Quest'oggi in Sala rossa il Consigliere Stefano Costa ha riportato la questione all'attenzione della giunta, chiedendo delucidazioni e aggiornamenti in merito alle iniziative finora intraprese per rivitalizzare sia l'area sopracitata che, più in generale, l'intero tessuto commerciale del centro cittadino, anche - e soprattutto - a fronte della recente notizia della ormai imminente chiusura del punto vendita Gucci di via XXV Aprile.



Delucidazioni - L'assessore allo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci ha risposto al consigliere Costa spiegando la situazione: «Abbiamo incontrato Carige per l'immobile della ex Rinascente e sono intenzionati a vendere. Ora l'Amministrazione sarà al loro fianco per iniziare a riempire i locali con aziende che hanno chiesto di poter affittare degli spazi. Per quanto riguarda Moody oltre a riaprire ha assunto altri dieci dipendenti. Insieme con la collega Bordilli abbiamo messo in atto delle agevolazioni che stanno dando i loro frutti. Stiamo studiando anche la possibilità di creare una "casa di vetro" con dei monitor in largo XII Ottobre dove trasmettere immagini utili per i cittadini e i turisti»