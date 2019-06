Fa avances a una commessa e rompe a testate al vetro di una volante: 30enne nei guai

Genova - Scene da film venerdì pomeriggio in una panetteria di via Napoli, dove un 30enne siriano è entrato in una panetteria visibilmente ubriaco, iniziando a fare apprezzamenti abbastanza pesanti a una delle commessa e, non contento, una volta preso in carico dalla Polizia ha pensato bene di sfondare con la testa il vetro posto tra i sedili anteriori e posteriori della volante.



I fatti - Una volta allontanato dalla panetteria - e così anche dalla commessa - l'uomo ha inizialmente provato a cercare di distruggere il negozio, poi una volta arrivata la Polizia ha iniziato a dare in escandescenze, costringendo gli agenti a chiamare rinforzi. Una volta caricato sulla volante, però, l'uomo ha pensato bene di prendere a testate l'interno della vettura, tanto che i poliziotti hanno addirittura dovuto ricorrereallo spray al peperoncino per fermarlo.

Il 30enne è stato dunque arrestato per resistenza e lesioni.