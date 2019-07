Fallimento Qui Group, Fogliani e gli altri arrestati non rispondono al gup

Genova - Gregorio Fogliani e gli altri arrestati per il fallimento della Qui Group si sono avvalse della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al gup Claudio Siclari.



Reati - Le accuse mosse dalla Procura di Genova sono, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta e impropria, falso in bilancio, truffa ai danni dello Stato. A causa del crac della Qui Group 500 dipendenti che hanno perso il lavoro, di cui 300 a Genova mentre sono180 i milioni stimati occultati secondo la Guardia di Finanza, di cui 80 i milioni tra beni mobili e immobili sequestrati.



Carte - Il legale di Fogliani, Giuseppe Iannacone ha dichiarato: «Il mio assistito si è reso disponibile a essere interrogato a breve, appena avremo studiato le carte. Se errore nella gestione c'è stato, è stato fatto in buona fede e non per danneggiare i creditori sociali».