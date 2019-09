Falsi report, la Procura di Genova dispone accertamenti su 5 viadotti liguri

Genova - La Procura di Genova ha disposto degli accertamenti tecnici su 5 viadotti considerati a rischio, tutti siti nell'area di Genova: per la A12 si tratta del Veilino e del recentemente tanto chiacchierato Bisagno, sulla A26 del Pecetti e del Gargassa e del Sei Luci tra la A7 e la A10.



La decisione - Stando a quanto affermato dal Procuratore Capo Francesco Cozzi, il rischio crollo non sussisterebbe in nessuno dei casi sopracitati, ma ci si troverebbe ugualmente davanti a criticità che - soprattutto in virtù della tragedia avvenuta poco più di un anno fa su ponte Morandi e della vicenda dei falsi report - non vanno in alcun modo sottovalutate. Non essendoci, dunque, al momento alcun rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti, verranno sì effettuati tutti gli approfondimenti e gli accertamenti del caso, ma per ora non si pensa di disporre alcun sequestro.