Genova - Ennesima polemica in Consiglio comunale: i lavoratori delle 8 farmacie comunali tornano in sala rossa a chiedere risposte. E il consigliere Bertorello non manca di dire la sua sull'argomento.



«Mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma sinceramente non riesco a condividere la preoccupazione di questi lavoratori». Inizia così il commento del consigliere delegato Federico Bertorello in merito alla vendita delle 8 farmacie comunali e alle conseguenti rimostranze dei lavoratori coinvolti. «Voglio essere netto proprio in virtù della mia professione di avvocato giuslavorista» spiega il consigliere: «Questi lavoratori sono stati ricevuti in più occasioni sia dai capigruppo che dai gruppi consiliari, sempre alla presenza anche dei sindacalisti. Attualmente - a differenza dei lavoratori Rinascente, MercatoneUno e di altri esercizi commerciali privati - questi lavoratori non hanno perso il posto di lavoro, quindi la loro protesta si lega solo alla vendita del pacchetto azionario interamente posseduto dal Comune, che ricordiamo avverrà tramite bando nei prossimi mesi e non ancora deliberata. Chiaramente queste procedure prevedranno una clausola di salvaguardia, in modo tale che chi le acquisterà e subentrerà al Comune nella gestione degli esercizi si impegni a mantenere tutti i lavoratori senza effettuare alcun licenziamento. Io stesso su questo sarò molto vigile essendo inerenti il mio campo lavorativo».