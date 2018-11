Farmacie comunali, Buzzo Filcams Cgil: «Soddisfatti del risultato di questa mattina»

Genova - «A seguito dell'ennesima lunga discussione avvenuta in aula consiliare questa mattina, ci riteniamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto a seguito dei nostri interventi. La votazione effettuata infatti in chiusura dai consiglieri, ha sancito il riaggiornamento della commissione al 29 novembre e di fatto quindi lo slittamento dell'ipotetica approvazione della delibera nel prossimo consiglio comunale. Delibera che qualcuno pretendeva di portare al voto il giorno prima dell'apertura del tavolo confederale che si aprirà, con convocazione di questa mattina, il 28 novembre»: così Aurelia Buzzo Segreteria Filcams Cgil Genova in merito alla Commissione Consiliare di questa mattina su vendita farmacie.



«21 voti contro 19 dei consiglieri hanno quindi ancora una volta evidenziato che qualcosa, su questa che per noi è una svendita senza razionale e concepibile presupposto, proprio non quadra. Prendiamo atto nuovamente che più di qualcosa non quadra neanche alla minoranze né a parte della maggioranza, ed è al senso di responsabilità e coerenza di queste parti politiche che ci continueremo ad appellare oltre a insistere nel denunciare l'irrecivibilità di questa delibera, nel merito e nel principio, facendo tappa anche con uno sciopero del personale farmacie già programmato per martedì 27 novembre sotto il Comune in concomitanza del prossimo Consiglio Comunale».