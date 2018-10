Farmacie comunali, sindacati: «Difenderemo fino all´ultimo l´occupazione»

Genova - «Nel corso dell'audizione in commissione consiliare, che si è tenuta oggi sulla vendita delle farmacie genovesi, ci siamo trovati davanti a un paradosso: l'amministrazione comunale vuole vendere le farmacie comunali, gioielli moderni e in attivo, mentre i consiglieri comunali della stessa compagine si sono dichiarati contrari»: lo hanno dichiarato Filcams Fisascat e Uiltucs Genova.



«Siamo contro la svendita delle farmacie genovesi, che generano utile e svolgono un servizio sociale, le OO.SS sono contro a fare un regalo ai privati che ne cambierebbero gli obiettivi sociali. Tuttavia ciò che emerge oggi è la volontà di alienare un settore che, rispetto alle altre partecipate, conta sicuramente pochi voti da incassare. Attendiamo chiarezza sulle motivazioni della vendita e sulle sue modalità, dal canto nostro metteremo in campo, come avvenuto per la difesa delle altre partecipare del Comune di Genova, tutte le azioni utili per scongiurare un regalo ai privati, difendere il lavoro e la socialità».