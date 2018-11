Genova - Continua la polemica sulla vendita delle farmacie comunali. A quanto pare ormai c’è praticamente l’ufficialità: il Comune venderà. L’impegno del sindaco e di tutta la giunta, comunque, è quello di non abbandonare i lavoratori, ma anzi di aiutarli sia a mantenere il proprio posto attraverso clausole contrattuali forti, che i privati che acquisteranno dovranno rispettare, che – qualora questo non fosse possibile – attraverso una ricollocazione. La cosa, però, continua a non andare giù né ai lavoratori né ai sindacati, che oggi hanno invaso la sala rossa di Palazzo Tursi con fischi, bandiere e davvero tante richieste.



La parola ai sindacati - «Il rischio è che arrivi un privato che non sia obbligato a delle clausole abbastanza forti e stringenti rispetto al suo obbligo di mantenere i livelli occupazionali». Questa la preoccupazione principale dei sindacati, che continuano a battersi perché la vendita delle farmacie comunali non diventi davvero una realtà. «Ad oggi noi abbiamo oltre una quarantina di dipendenti – alcuni dei quali entrati addirittura per concorso – che stanno letteralmente per essere gettati in pasto ai privati. Nell’ultimo anno questa amministrazione ci ha visti qua più volte a manifestare, a chiedere aiuto e collaborazione per la ricollocazione di tanti lavoratori del privato comunque lasciati a piedi: credo sia inutile ricordare Rinascente, Trony o Qui! Gruop, che sono recenti. A questo punto vorremmo fosse chiaro che noi non vorremmo ritrovarci tra qualche mese ad essere di nuovo qui, nella stessa situazione, anche per i lavoratori altamente qualificati delle farmacie, che non dimentichiamo che hanno fatto rifiorire l’attività, arrivando a un segno positivo negli ultimi tre bilanci: non si potrebbe allora investire nelle farmacie genovesi come servizio pubblico invece che svenderle ai privati?».