Ferragosto sotto la lente, il bilancio della Polizia ferroviaria

Trecentodue pattuglie nelle stazioni e ventuno a bordo treno, identificate 1.328 persone

Genova - Nel periodo estivo il normale flusso delle persone che frequentano le stazioni aumenta considerevolmente in relazione alle consuete programmate partenze feriali.



«Le stazioni - spiega la Polizia di Stato - costituiscono sempre di più centri ad alta densità di frequentazione, in grado di offrire una molteplicità di servizi, punti nevralgici della mobilità di migliaia di persone al giorno. Rappresentano un luogo di approdo e allo stesso tempo “biglietto da visita” per le migliaia di turisti che si riversano nelle nostre città».



In tale periodo sono stati quindi intensificati i servizi nelle stazioni ed i terminal ferroviari presenti nella regione per contrastare ogni forma di illegalità ed abusivismo che finisce per ostacolare la libera fruibilità del servizio ferroviario.



Nello specifico, la Polizia Ferroviaria per la Liguria dal 7 al 16 agosto 2018 ha impiegato 302 pattuglie nelle stazioni e 21 a bordo treno, scortato 41 treni, identificato 1.328 persone.

Sono state denunciate in stato di libertà 9 persone e ne sono state arrestate 2 , una per furto aggravato e l’altra per evasione essendosi allontanata dagli arresti domiciliari.



«Come sempre - conclude la nota - resta alto il livello di attenzione da parte di tutti gli Operatori della Polizia Ferroviaria per assicurare ai cittadini di vivere in serenità l’ambiente ferroviario e di viaggiare in tranquillità e sicurezza».