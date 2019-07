Ferrovia Genova Casella, cambia il servizio dal 22 al 26 luglio

Genova - A partire da lunedì 22 luglio e fino a venerdì 26 luglio verranno avviati i lavori preliminari per il restauro del fabbricato della stazione di Sardorella. Le attività dovranno essere effettuate in assenza di alimentazione elettrica, pertanto si rende necessario l’interruzione del servizio ferroviario nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16.30.



Per questo motivo, da lunedì 22 luglio fino a venerdì 26 luglio, il servizio verrà svolto in parte con il bus sostitutivo, con il dettaglio di seguito indicato.



Verranno regolarmente effettuate con il treno le corse:

da Casella per Genova piazza Manin delle ore 6.20, 16.35, 18.05, 19.16;

da Genova piazza Manin per Casella delle ore 7.38, 16.46, 18.00, 19.35.



Verranno effettuate con il bus sostitutivo le corse:

da Casella per Genova piazza Manin delle ore 7.27, 8.50, 10.35, 13.15, 14.52;

da Genova piazza Manin per Casella delle ore 9.01, 10.30, 12.08, 13.26, 14.24.