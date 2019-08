Ferrovia Genova – Casella cambia il servizio dal 7 al 9 agosto

Genova - Amt informa che, per consentire lo svolgimento di lavori alla sede ferroviaria, nelle giornate di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 agosto, il servizio della ferrovia Genova - Casella verrà svolto in parte con il bus sostitutivo, con il dettaglio di seguito indicato.



Verranno regolarmente effettuate con il treno le corse:

da Casella per Genova piazza Manin delle ore 6.20, 16.35, 18.05, 19.16;

da Genova piazza Manin per Casella delle ore 7.38, 16.46, 18.00, 19.35.



Verranno effettuate con il bus sostitutivo le corse:

da Casella per Genova piazza Manin delle ore 7.27, 8.50, 10.35, 13.15, 14.52;

da Genova piazza Manin per Casella delle ore 9.01, 10.30, 12.08, 13.26, 14.24.