Ferrovie, sindacati: «Ripristinare al più presto la mobilità su ferro»

Genova - «A seguito del drammatico crollo del ponte Morandi la circolazione ferroviaria delle linee per Busalla e Acqui dal 14 agosto u.s. risulta interrotta a Sampierdarena, rendendo necessario il pronto ripristino della linea diretta (via Mignanego), originariamente previsto per il 3 settembre. In attesa del dissequestro delle aree interessate, e dichiarando fin da ora la massima disponibilità a partecipare attivamente per consentire la pronta riapertura dell'unico accesso ferroviario al porto storico, con la presente siamo a richiedere l'apertura del confronto sindacale che consenta il più celere ripristino della mobilità su ferro e la gestione ottimale della fase di emergenza»: lo hanno dichiarato Filt Cgil, Fit Cisl Uil e trasporti Faisa Ugl Liguria



«Cogliamo l'occasione per richiedere la massima attenzione a RFI perché siano messi in campo tutti gli interventi necessari a superare il difficile momento che interessa la città di Genova e la Liguria tutta, che mai più di oggi hanno la necessità di un serio rilancio del trasporto di ferro hanno concluso.