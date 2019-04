Festa della Bandiera, il sindaco di Genova nomina dodici ambasciatori

Genova - Il sindaco Marco Bucci durante la Festa della Bandiera ha nominato dodici nuovi ambasciatori: si tratta di: Christian Mastrodonato, docente di ricerca in Fisica all’Università di Genova e manager con esperienza internazionale; Giorgio Andreacci, imprenditore, fondatore di Infinity Technology Solutions, attualmente vice presidente business Engineering; Walter Pilloni, imprenditore ha sviluppato un importante progetto di mobilità elettrica con sede operativa a Genova; Nevio Zanardi, musicista, musicologo e pittore. Ha fondato quattro orchestre; Luisa Cecchi Famiglietti, fondatore della catena Il Libraccio a Genova; Enrico Castanini, ingegnere è direttore generale di Liguria Digitale. È Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica; Gianmarco Montanari, specializzato in business management, vanta cinque lauree. Da febbraio ricopre il ruolo di direttore generale dell’Iit; Maurizio Fazzari, lavora a Londra come senior partner di una società di consulenza finanziaria. È consigliere della Camera di Commercio italiana a Londra e consigliere di presidenza a Londra dell’Accademia italiana di cucina; Costanza Musso Piantelli, vive da 8 anni a Shangai dove ha partecipato alla fondazione dell’associazione liguri in Cina di cui è presidente; Andrea Parodi, architetto e imprenditore. Produce ed esporta olii biologici e la crema di nocciola ligure; Beppe Gambetta, chitarrista e cantante. Ha portato Genova negli USA e Alessia Ferrari, ingegnere navale e atleta in diversi sport d’acqua è arbitro internazionale di pallavolo. a fine marzo ha arbitrato la finale internazionale della World European League Cup femminile.