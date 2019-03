Festa della donna, 1.750 mazzi di mimosa sequestrati a venditori abusivi

L'attività è stata svolta in tutti i Distretti e dal Nucleo Vivibilità e Decoro

Genova - Più di 40 chili di mimosa requisiti per un totale di 1.750 mazzi, 50 sequestri effettuati dalla Polizia Locale nella giornata di ieri e 24 soggetti sanzionati con il recupero di 120mila euro. È questo il risultato dell'operazione promossa dall'assessore al commercio Paola Bordilli e dall'assessore alla sicurezza Stefano Garassino per far fronte al fenomeno della vendita abusiva e illegale di mimosa nella Giornata internazionale della Donna.



Mazzi - L'attività è stata svolta in tutti i Distretti e dal Nucleo Vivibilità e Decoro, che ha portato a termine 46 sequestri per un totale di 546 mazzi e 21 chilogrammi. Il quantitativo più ingente è stato recuperato dagli agenti del Distretto 3° Bassa Valbisagno con 12 sequestri e 734 mazzi, mentre nel 1° Distretto nel Centro Storico i mazzi sequestrati sono stati 274, E ancora: Distretto 2° Centro Ovest 2 sequestri (105 mazzi), Distretto 7° Ponente 5 sequestri (115 mazzi), Distretto 8° Medio Levante 13 sequestri per 15 chilogrammi e Distretto 5° Valpolcevera 3 sequestri e 4 chilogrammi e mezzo di fiori recuperati.



Fermo - Nel corso del servizio il gruppo vivibilità e decoro ha portato a compimento l'arresto di un venditore abusivo che, trovato sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura per l'identificazione.



Legalità - «Questa azione – sostiene l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino – è un altro necessario passo verso il recupero dei valori di legalità nella nostra città per la cui difesa il Corpo della Polizia Locale è impegnato con sempre maggiore dispiegamento di forze». «Una importante operazione quella compiuta venerdì 8 marzo dalla polizia locale, alla quale rivolgo i ringraziamenti miei e dei tanti operatori commerciali, fioristi, che in giornate come la Festa della Donna hanno bisogno che l'Amministrazione metta in campo azioni di forte contrasto all'abusivismo commerciale – sottolinea l'assessore al commercio Paola Bordilli –. Ricordo poi che al controllo uniamo sempre il sequestro della merce, quale strumento fondamentale nella lotta all'abusivismo, lotta che questa Amministrazione e il mio Assessorato portano avanti con determinazione e convinzione».