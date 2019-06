Festa di San Giovanni: tanta gente alla processione del patrono di Genova

Genova - Tantissime persone hanno partecipato alla tradizionale processione di S.Giovanni Battista, patrono di Genova. Presenti il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione, Giovanni Toti con i due gonfaloni, le confraternite con i Cristi processionali, le associazioni degli ammalati, Oftal e Unitalsi, i religiosi, le religiose, le società operaie cattoliche, sacerdoti.



Fedeli - La processione, iniziata al termine dei Vespri, ha attraversato via San Lorenzo, piazza Raibetta, via Frate Olivero, piazza Caricamento fino a raggiungere l’area del Porto Antico: qui il cardinal Bagnasco ha recitato la preghiera per la benedizione della città e del mare. La processione ha poi ripreso il proprio itinerario percorrendo piazza Raibetta, via San Lorenzo e si è conclusa in Cattedrale con la riflessione del porporato.