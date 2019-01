Festività natalizie, in Liguria 400mila persone hanno viaggiato sui treni regionali

Genova - «400mila le persone che hanno viaggiato durante le festività sui treni regionali di Trenitalia in Liguria (nel numero sono conteggiati i viaggiatori con biglietti di corsa semplice esclusi gli abbonati) facendo registrare un + 19.51% rispetto lo stesso periodo dello scorso anno. Nel 2018, sempre in Liguria, l'86% (+1,5% rispetto la media nazionale) delle persone intervistate durante l'indagine di customer satisfaction si è detta soddisfatta dei servizi regionali liguri»: così in una nota Ferrovie dello Stato.



Italia - Oltre 5 milioni di persone hanno utilizzato i treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) durante le festività natalizie, per visitare città d'arte e località turistiche. Un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania i giorni che hanno registrato i maggiori flussi. Un risultato che testimonia l'impegno e lo sforzo di Trenitalia per offrire un servizio che risponda sempre più alle esigenze delle persone che usano il treno per viaggiare.



Servizio - «Azioni concrete che hanno permesso negli ultimi anni di migliorare costantemente gli standard di regolarità, puntualità e comfort di viaggio. Nel 2018 l'84,5% delle persone intervistate durante l'indagine di customer satisfaction si è detta soddisfatta dei servizi. Un gradimento in continua crescita frutto anche dell'importante rivisitazione dei processi industriali e della macchina organizzativa che gestisce il trasporto regionale. Sempre più nei giorni festivi e nei fine settimana i treni regionali sono scelti da milioni di persone per muoversi per motivi di svago, turismo e gite di andata e ritorno nella stessa giornata. In cima alla classifica delle mete preferite ci sono le grandi città: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Apprezzati anche i collegamenti a breve raggio, all'interno della stessa regione, in particolare verso località di medie dimensioni quali Treviso, Monterosso (Cinque Terre), Modena, Ferrara, Pisa, Prato, Cefalù e Pietrarsa-San Giorgio a Cremano, dove è possibile visitare il Museo Nazionale Ferroviario con le tante iniziative della Fondazione FS Italiane (oltre 170mila presenze nel 2018)».