Fiamme gialle, numeri da record per la Liguria: 454 evasori e 916 lavoratori in nero

Genova - I grandi fenomeni su cui la Guardia di finanza ligure ha concentrato gli sforzi tra il 2018 e il 2019 sono chiari: contrasto all'evasione fiscale e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, a cui si aggiungono anche lavoro nero e traffico di droga.



Lotta all'evasione - Nel campo della lotta all'evasione, le fiamme gialle hanno scoperto anche Iva non dichiara per 57,8 milioni e 514 milioni di redditi imponibili netti da recuperare: in questo frangente, sono state 279 le persone denunciate, di cui 14 arrestate. Complessivamente sono stati proposti sequestri per 376 milioni di euro. Sono stati individuati 454 evasori totali (per una evasione di 20,6 milioni di Iva). Scoperti 916 lavoratori in nero. Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica sono state denunciate 263 persone e segnalati alla Corte dei conti danni erariali per 43 milioni. Per il contrasto alla criminalità organizzata: sono stati 96 i soggetti sottoposti a accertamenti patrimoniali che hanno portato al sequestro e confisca di beni per 5,2 milioni. «Ci siamo concentrati su evasione, corruzione e criminalità organizzata - ha sottolineato il comandante regionale Francesco Mattana a margine della celebrazione della fondazione del corpo nato 245 anni fa - con controlli mirati che hanno portato grandi risultati. Poi c'è il fenomeno del lavoro sommerso, pernicioso in Liguria - ha detto il generale - e anche la lotta agli stupefacenti ha portato a grossi sequestri».

Nel corso della cerimonia è stato ricordato l'impegno dei vari corpi nella gestione dell'emergenza del ponte Morandi.