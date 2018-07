Fiamme in un´abitazione in via Durazzo

Il rogo si è sviluppato in una camera da letto

Genova - Fiamme questa notte in un appartamento in via Durazzo, nel centro di Genova. Il rogo si è sviluppato nella camera da letto, per cause che i vigili del fuoco stanno cercando di accertare.



Spegnimento - I pompieri hanno fatto evacuare l'intero edificio fino alla durata delle operazioni di spegnimento terminate intorno alle 5.40. Nessun inquilino è rimasto ferito o intossicato.