Genova - Odissea per i viaggiatori del Freccia Bianca numero 8620 partiti da Roma e diretti verso Genova rimasti intrappolati in treno dalle 14.25 a causa di un incendio che si è sviluppato nel grossetano spento dopo le 19 da parte dei vigili del fuoco.



Informazioni - A bordo del convoglio è stato un autentico delirio con la gente isterica per le informazioni pressochè nulla su quanto stava accadendo e i bambini spaventati per essere rimasti bloccati così tanto tempo in cima al treno. Ma non è tutto perché il treno non aveva cibo e in quasi cinque ore chi si trovava sopra ha potuto bere soltanto un bicchier d’acqua. Intorno alle 19.30 il Freccia Bianca è stato fatto tornare in direzione della Capitale e da lì tramite la linea ferroviaria Firenze – Pisa fatto partire verso Milano.



Tragitto - Interessato dal rogo anche un altro Freccia Bianca (8626 Roma – Genova Principe) che ha percorso la Firenze – Pisa accumulando oltre 55 minuti di ritardo.