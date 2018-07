Fincantieri, la richiesta dei sindacati: «Costruiamo belle navi, fateci continuare»

Genova - «Oggi, qui a Sestri Ponente, vogliamo risposte per il futuro! Oggi, qui a Sestri Ponente, vogliamo risposte per lo sviluppo!». Queste le parole della rappresentanza sindacale unitaria di Fincantieri Sestri Ponente, che - pochi giorni dopo la cerimonia del 20 luglio - si dice convinta di volersi «rivolgere alla politica, in un momento così propizio per l'attività del Cantiere».



I sindacati - «Generalmente, purtroppo, lavoratori e sindacato lottano per salvaguardare occupazione, diritti e continuità di reddito in aziende in crisi» afferma la RSU di Sestri Ponente, che prosegue ricordando come «qui le autorità cittadine e regionali dai palchi cerimoniali possono fregiarsi di parlare a lavoratori e dirigenti di una azienda in salute che fa delle belle navi. Ci domandiamo perché tutta questa lentezza nel procedere sul progetto di sviluppo del Cantiere di Sestri Ponente?». Non va dimenticato che questa «è l'occasione irripetibile affinché una eccellenza industriale costruttrice di navi possa definitivamente radicarsi e decollare nella produzione crocieristica con stazze superiori, come richiede il mercato. Sarebbe delittuoso perdere questa opportunità a causa dell'immobilismo delle istituzioni liguri e nazionali». Una parte di investimenti ci sono, in custodia dell'Autorità Portuale, ma per il reperimento ulteriore di risorse è necessario che le istituzioni locali convincano il governo «dell'utilità di un'opera che può dare finalmente concretezza allo sviluppo industriale della città».



Per ora la RSU attende con pazienza il prossimo incontro in Regione - come richiesto dalle segreterie Fim-Fiom-Uilm di Genova - ma ricorda che «la pazienza poi finisce: e in assenza di risultati andremo verso la mobilitazione dei lavoratori».