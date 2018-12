Fino all´Epifania Genova si illumina per genovesi e turisti

Natività e angeli, tutte le installazioni luminose in città

Genova - «Tutta la città si sta vestendo a festa in occasione del Natale per presentarsi al meglio non soltanto ai genovesi ma anche ai tanti turisti che trascorreranno le festività nella nostra città»: con queste parole l'assessore al turismo del Comune di Genova Paola Bordilli presenta le azioni che l'Amministrazione ha messo in campo per l'accoglienza turistica.



Suggestione - «I nostri uffici Iat sono pronti ad accogliere i visitatori – continua l'assessore – e la bellezza di Genova, quest'anno verrà illuminata con speciali installazioni prodotte dalle manifatture artigianali campane che già hanno lavorato per iniziative analoghe a Salerno, Milano e Torino. Quelli che vengono offerti a cittadini e turisti sono scenari artistici ricchi della suggestione tipica delle festività natalizie». In molte piazze e vie turistiche della città, dal 7 al 9 dicembre, 14 installazioni a tema natalizio si accenderanno al tramonto e brilleranno fino all'alba.



Slitta - Piazza Caricamento ospiterà, per la gioia dei bambini, una slitta natalizia trainata da tre grandi renne, mentre in piazza San Lorenzo ci sarà una splendida ed emozionante Natività. Grandi angeli luminosi saranno posizionati in piazza Sarzano (vicino al Mercatino di San Nicola), piazza Campetto (vicino allo storico mercatino dell'artigianato), piazza Luccoli, in via Garibaldi (ingresso Palazzo Tursi), in via XX Settembre (incrocio via San Vincenzo), a Borgo Incrociati in piazza Raggi, a Boccadasse, sulla Passeggiata di Pegli (all'altezza dell'attracco Navebus) e sulla Passeggiata Anita Garibaldi di Nervi (altezza vico alla Passeggiata di Nervi). I Giardini di Quinto, infine, avranno un simpatico Babbo Natale.







Attorno allo spettacolo delle luci natalizie presenti in tutta la città, Iren ha organizzato momenti di intrattenimento che metteranno in risalto la bellezza di queste installazioni. Il primo è previsto per domenica 9 dicembre, in piazza Caricamento dalle 17.30 alle 19.30, con uno spettacolo che accompagnerà l'accensione della slitta di Babbo Natale. Il programma prosegue fino all'Epifania nelle altre location, con eventi per tutti e per ogni gusto.



Altre iniziative ruotano attorno alla suggestione natalizia degli alberi di Natale. Ogni Municipio avrà il suo abete proveniente dall'Ente Parco Antola, che verrà posizionato nei punti più significativi delle diverse Delegazioni. Gli alberi provengono dai terreni di proprietà di Iren presso la diga del Brugneto e saranno trasportati gratuitamente dal Gruppo Lisi arl.