Genova - Tre malviventi - arrestati a luglio dagli uomini della squadra mobile - sono stati condannati dal giudice per l'udienza preliminare a seguito di una serie di furti a danno soprattutto di anziani.



I tre (un italiano, la compagna ucraina e un giovane complice italiano di origini albanesi) erano stati fermati lo scorso luglio in via Archimede, poco dopo aver portato a termine l'ennesima truffa ai danni di una coppia di anziani. In quell'occasione, gli agenti li avevano sorpresi nel condominio accanto, ancora in possesso del maltolto e intenti a mettere nuovamente in scena la stessa trucca.

Stando alla ricostruzione, i tre - autori di diversi altri furti di questa natura - avrebbero a più riprese messo in scena la medesima truffa: mentre due di loro si presentavano come tecnici Iren e distraevano le vittime con la scusa di controllare le bollette, il terzo complice riusciva a entrare in casa dalla porta, che i suoi compagni avevano previdentemente lasciato socchiusa.