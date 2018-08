Fiom: «Fincantieri costruisca il ponte nello stabilimento di Palermo, non a Genova»

Genova - «Il ponte di Genova venga costruito a Palermo»: lo chiede la Fiom Cgil, che ricorda la nuova vocazione alle opere civili dello stabilimento Fincantieri del capoluogo siciliano.



Viadotto - «Siamo vicini e solidali con la città di Genova per la tragedia che l’ha colpita – scrive il sindacato in una nota – ma dobbiamo ricordare che dal 2017 Fincantieri ha assegnato a Palermo il compito di realizzare opere civili e quindi se, come sembra, il Governo darà all’azienda il compito di costruire il nuovo ponte sul Polcevera, l’opera dovrà essere realizzata a Palermo».



Rinascita - Nei giorni in cui il Governo annunciava l’intenzione di utilizzare le competenze di Fincantieri per la ricostruzione del viadotto il vice premier Luigi Di Maio aveva dichiarato: «Fincantieri è un’azienda genovese, assegnarle la ricostruzione sarà un vantaggio anche per l’economia locale». Va ricordato che lo stabilimento di Sestri Ponente si trova a pochissima distanza dal luogo in cui sorgerà il nuovo ponte.