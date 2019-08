Fiumara, rubano un pc portatile e un Iphone X: due uomini arrestati

Genova - Oltre tremila Euro di prodotti rubati alla Fiumara e per due georgiani di 29 e 19 anni scattano le manette: è successo intorno alle 15.30 di ieri.



Merce - I due sono entrati in un negozio di elettronica e, muniti di attrezzi e chiavi per forzare i sistemi antitaccheggio, si sono impossessati di alcuni prodotti: il personale di vigilanza ha tenuto d’occhio i due e ha chiamato la polizia quando si è accorto di quello che stava accadendo.



Soldi - La coppia è stata fermata dagli agenti oltre le casse e perquisita: durante i controlli sono stati scoperti un computer portatile ed un Iphone X nascosti nei pantaloni, per un valore di 3627 euro. Per il 29enne, al termine del processo per direttissima, è stata disposta la custodia cautelare, mentre per il 19enne l’obbligo di presentazione alla Questura di Prato.