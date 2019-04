Foce, fanno `la spesa` nelle auto in sosta: fermati da un carabiniere in borghese

Genova - Hanno forzato tre auto in sosta per rovistare al loro interno e sottrarre svariati oggetti, ma purtroppo non sono stati tanto fortunati quanto avrebbero sperato: è successo la scorsa notte in piazza Paolo Da Novi (alla Foce).



L'arresto - Durante il loro "giro di perlustrazione" tra le auto in sosta, i tre ladri non hanno avuto la fortuna che avrebbero sperato: proprio in quel momento, infatti, stava passando per la piazza un Carabiniere del nucleo Radiomobile fuori servizio, che si è subito accorto di cosa stesse succedendo. Una volta scoperti, i tre hanno cercato di darsi alla fuga, ma dopo poco sono stati bloccati da altri militari, tempestivamente intervenuti a seguito della richiesta del collega.

Non contenti, una volta fermati i tre si sono dichiarati minorenni, ma la loro farsa è stata immediatamente smentita: si tratterebbe di tre algerini irregolari - di cui uno con precedenti di polizia -, tutti maggiorenni. Immediatamente arrestati per rapina in concorso e false dichiarazioni sull’identità personale, i giovani si trovano ora nel carcere di Marassi.