Fondi insufficienti, addio ai bus gratuiti: il Decreto Genova comincia a far parlare

Genova - Il sindaco di Genova Marco Bucci aveva previsto di sperimentare bus gratuiti per la cittadinanza colpita dall'immane tragedia di Ponte Morandi, ma se le risorsepreviste dal Decreto Genova per il trasporto pubblico fossero confermate, il primo cittadino - e con lui tutti i genovesi - dovrà purtroppo mettersi l'anima in pace.



I "limiti" del Decreto - A fine agosto il sindaco Bucci aveva chiesto a Enrico Musso - direttore del Cieli, il Centro italiano di eccellenza sulla logistica i trasporti e le infrastrutture, impegnato da febbraio scorso nell'elaborazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (anche noto come Pums) - di verificare se, per snellire il traffico congestionato post Ponte Morandi, ci fosse la possibilità di avviare una sperimentazione di trasporto pubblico gratuito. Un'idea assai nobile, non c'è dubbio: peccato che - a causa dei fondi troppo scarni previsti dal Decreto Genova in questo ambito - potrebbe rimanere solo un sogno. Purtroppo, infatti, i costi sono chiari: oltre 55 milioni l'anno per permettere al sindaco di mettere in atto un piano per il trasporto pubblico gratuito in tutta la città.

Il Decreto prevede che per i servizi aggiuntivi ed efficientamento del trasporto locale vengano stanziati complessivamente 500mila euro nel 2018 e 23 milioni di euro nel 2019 - anno in cui saranno erogati anche altri 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi. Questi soldi saranno stanziati alla Regione, dunque starà alle istituzioni regionali decidere come ripartirli tra trasporto pubblico locale e ferroviario. In questo scenario, secondo l'assessore comunale alla Mobilità Stefano Balleari la cosa migliore da fare è usare comunque i soldi che arriveranno per «migliorare il servizio e innovarlo», in prima istanza con l'acquisto di bus ibridi o elettrici o iniziando ad attuare alcune linee strategiche del Pums». Purtroppo, però, se le cose rimangono così «per ora non ci sono spazi per introdurre il servizio gratuito»