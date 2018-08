Forte pioggia su Genova

La situazione pare sotto controllo

Genova - La pioggia e il vento che hanno colpito questa mattina il Ponente Ligure hanno raggiunto Genova: primi problemi si stanno registrando a Pontedecimo, in via Rieti.



Allerta - Intanto Arpal ha confermato l’allerta per temporali fino alle 15 sul Centro e Levante della Liguria per poi passare a gialla fino alle 18. Dopo la notte illuminata a giorno dai fulmini sul centro-levante (con cumulata massimo oraria superiore ai 50 mm in diverse località fra Genova Sant'Ilario e La Spezia), questa mattina i temporali hanno interessato prevalentemente il centro-ponente fra Finale e Genova Voltri, con 71 mm/1h a Varazze. Per domani, giorno di Ferragosto, è previsto il ritorno del bel tempo.