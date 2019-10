Forte vento di burrasca questa notte a Genova: si fa la conta dei danni

Genova - Era stata annunciata e - come da regola - non si è fatta attendere: il vento di burrasca che questa notte si è abbattuto su Genova ha colpito in maniera preminente il ponente cittadino, accanendosi in modo particolare su Voltri, Arenzano, le alture di Pegli e Sestri Ponente, aree dove si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Brusco anche il calo delle temperature.



L'allarme - La conta dei danni prevede alberi e lampioni abbattuti e alcune modifiche al servizio per il porto di Voltri, dove un portacontainer ha dovuto rimandare l'ingresso in porto a causa del forte vento. Rimangono chiusi parchi e cimiteri cittadini, mentre è vietato l'accesso in Sopraelevata a scooter, moto, telonati e furgoni. Fortunatamente non risultano esserci feriti.



[Foto di archivio]