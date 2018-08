L'uomo è stato scoperto in via Gramsci

Genova - Un uomo di 33 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri di San Teodoro.



Il 33enne è stato intercettato e bloccato dai militari in via Gramsci, dopo aver forzato la portiera di una macchina di proprietà d un uomo di Fivizzano.



Arresto - Il ragazzo, durante la perquisizione effettuata dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 60 Euro e di un cacciavite utilizzato per forzare la portiera del veicolo: al termine dei controlli per il 33enne sono scattate le manette.