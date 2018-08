Forza la portiera di una macchina ma incappa nei carabinieri, arrestato

L'uomo è stato fermato in via Gramsci

Genova - Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri di San Teodoro hanno arrestato un 33enne palermitano - pregiudicato e senza fissa dimora - dopo che, avendo forzato una macchina in via Gramsci, si era allontanato in fretta e furia con fare alquanto sospetto.



L'arresto - Il 33enne ha forzato la portiera di una macchina parcheggiata con un cacciavite e - dopo aver sottratto 60 euro in contanti - si allontanato velocemente, ma è stato subito intercettato e bloccato dai militari. Dopo un'iniziale perquisizione e il conseguente sequestro sia della refurtiva che del cacciavite, per l'uomo sono scattate le manette.