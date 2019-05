Genova - A due mesi dall'ultima manifestazione genovese, gli ambientalisti scendono ancora una volta in piazza per far sentire la propria voce e quella del pianeta.



"Eco" non "Ego" - FridayForFuture: questo il nome della manifestazione ambientalista che questa mattina - a partire dai Giardini di Brignole - percorrerà in corteo via XX Settembre e arriverà, poi, in piazza Matteotti, dove terminerà la sua "sfilata" cercando di portare ancora una volta all'attenzione della città, dei cittadini e delle istituzioni il tema ambientale e tutto ciò che ad esso è correlato.



Il corteo - I manifestanti si sono dati appuntamento alle 9 presso i giardini di Brignole, e prevedono di far partire la manifestazione - che invaderà prima via XX Settembre e poi De Ferrari, salvo poi fermarsi in piazza Matteotti - intorno alle 10.