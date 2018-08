Fuga di gas: Sopraelevata riaperta ma traffico intenso

Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti

Genova - Una fuga di gas e la Sopraelevata è stata prima interdetta al traffico e poi riaperta sia a Levante che a Ponente: la chiusura alla circolazione è avvenuta in via precauzionale intorno alle 15.30.



Disagi - Da quanto è emerso pare che durante delle operazioni di scavo in via dei Pescatori, una ruspa ha danneggiato una conduttura di media pressione di gas metano: sul posto sono già presenti i vigili del fuoco i tecnici di Iren che hanno lavorato per riportare in breve tempo la situazione alla normalità. Presente anche la Polizia Locale per gestire il traffico nella zona rimasto congestionato.