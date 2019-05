Fumi e inquinamento acustico in porto, i comitati scendo in piazza per dire `basta`

Genova - I comitati scendono in piazza per dire basta ai fumi e ai rumori delle navi del porto di Genova. Questo pomeriggio alle 17 centinaia di persone si sono date appuntamento in Darsena, per poi dirigersi verso palazzo San Giorgio.



La protesta - Per il momento è stata proposta una bozza di accordo volontario per l'uso di combustibile a basso contenuto di zolfo a partire da 10 miglia dal porto, come già avviene in altre città portuali. Non sembra, però, esserci ancora stato alcun riscontro da parte degli armatori: per queste ragioni, questo pomeriggio i comitati hanno scelto nuovamente di scendere in piazza per far sentire la propria voce a riguardo.