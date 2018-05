L'incendio è divampato sulla A26 verso Nord

Genova - Un autoarticolato ha preso fuoco questa mattina verso le 12 sulla A26 in direzione Nord.



Aiuto - Il conducente del mezzo pesante, quando si è accorto del fumo che fuoriusciva dal container, ha parcheggiato in una piazzola di emergenza e ha staccato la motrice. Successivamente ha chiamato i vigili del fuoco.



Rogo - All’interno del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, hanno preso fuoco i cartoni contenenti cancelleria. Non ci sono stati disagi alla circolazione autostradale.