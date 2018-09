Funghi in sicurezza: il servizio di Asl3 a disposizione dei cittadini

Genova - In occasione della stagione di raccolta funghi Asl 3 ricorda che i cittadini possono far controllare gli esemplari raccolti (integri) rivolgendosi alle due sedi dell'Ispettorato micologico Asl3. Il servizio è disponibile il lunedì e giovedì dalle 11.30 alle 12.30 in via Archimede 30 A e il lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30 nella sede di Fiumara (via Operai 80). Qualora il micologo fosse impegnato per servizio esterno nei giorni e orari indicati, potrà essere contattato il Coordinatore dei micologi al seguente numero: 328 04 74 988



«Raccomandiamo - spiega Fabio Romairone, Coordinatore Tecnici della Prevenzione Nucleo Fiumara Asl3 - il controllo micologico al fine di prevenire intossicazioni da funghi tossici, o peggio, potenzialmente mortali. E’ assolutamente sconsigliato il consumo di funghi di cui non si ha certezza di commestibilità o che sia stata sommariamente garantita da raccoglitori non esperti. I funghi devono comunque provenire da luoghi sani e habitat che non siano nelle vicinanze di discariche, cimiteri, zone industriali. Bisogna diffidare dei metodi empirici di riconoscimento dei funghi ivi compreso la morsicatura di animali che, mai, è caratteristica di commestibilità. L’unica sicurezza - conclude Romairone - è il controllo presso gli esperti micologi che oltre a permettere un consumo sicuro è anche utile per imparare a conoscere le specie».